Определи,сколько учеников было у Пифагора . Говорят,что на вопрос о том ,сколько у него учеников,древнегреческий математик Пифагор ответил так: "Половина моих учеников изучает математику,четвёртая часть-природу, седьмая часть п...

Математика

Определи,сколько учеников было у Пифагора . Говорят,что на вопрос о том ,сколько у него учеников,древнегреческий математик Пифагор ответил так: "Половина моих учеников изучает математику,четвёртая часть-природу, седьмая часть проводит время в молчаливом размышлении, остальная часть составляют три девы"

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