Определи,сколько учеников было у Пифагора . Говорят,что на вопрос о том ,сколько у него учеников,древнегреческий математик Пифагор ответил так: "Половина моих учеников изучает математику,четвёртая часть-природу, седьмая часть п...
Математика
Определи,сколько учеников было у Пифагора . Говорят,что на вопрос о том ,сколько у него учеников,древнегреческий математик Пифагор ответил так: "Половина моих учеников изучает математику,четвёртая часть-природу, седьмая часть проводит время в молчаливом размышлении, остальная часть составляют три девы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у Пифагора было Х учеников.Тогда математику изучали X/2, природу X/4, а размышляли X/7. Получаем уравнение Х = X/2 + X/4 + X/7 + 3 3 * X/28 = 3 X = 28 У Пифагора было 28 учеников.
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