Отцу 29 лет ,а сыну 7 лет. Через сколько лет отец будет старше сына в 2 раза?

Математика
Отцу 29 лет ,а сыну 7 лет. Через сколько лет отец будет старше сына в 2 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x лет - отец х-22 лет сын   х/х-22 = 2 х=2х-44 х=44   лет 44-29=15 Через 15 лет отец будет старше сына в 2 раза
Гость:
Отец - x лет Сын - х-22 лет   [latex]\frac{x}{x-22}=2 [/latex] x=2·(x-22) х=2х-44 2x-x=44 х=44 (года) 44-29=15 Ответ: отец будет старше сына в 2 раза через 15 лет.
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