В классе 27 учеников,может ли каждый из них дружить с 9 одноклассниками?

Математика
В классе 27 учеников,может ли каждый из них дружить с 9 одноклассниками?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет. так как 27 - нечетное число  
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