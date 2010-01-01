павел перемножил все числа от 1 до 2010.полсчитал сумму цифр произведения.у полученного числа он снова подсчитал сумму цифр и так далие. в конце концов он получил однозначное число. какое число получил
Математика
павел перемножил все числа от 1 до 2010.полсчитал сумму цифр произведения.у полученного числа он снова подсчитал сумму цифр и так далие. в конце концов он получил однозначное число. какое число получил
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку полученное число делится на 9, то и сумма его цифр делится на 9. Следовательно, получится число 9.
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