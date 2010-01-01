павел перемножил все числа от 1 до 2010.полсчитал сумму цифр произведения.у полученного числа он снова подсчитал сумму цифр и так далие. в конце концов он получил однозначное число. какое число получил

Математика

павел перемножил все числа от 1 до 2010.полсчитал сумму цифр произведения.у полученного числа он снова подсчитал сумму цифр и так далие. в конце концов он получил однозначное число. какое число получил

Автор: Гость