Определить кинетическую энергию метеорной частицы массой 2 гр если она влитает в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с.

Физика
Определить кинетическую энергию метеорной частицы массой 2 гр если она влитает в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ek=(m*v²/2) Ek=0,002*70.000²/2 Ek=4900000 м/c
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