Определить кинетическую энергию метеорной частицы массой 2 гр если она влитает в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с.

Физика

Определить кинетическую энергию метеорной частицы массой 2 гр если она влитает в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с.

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