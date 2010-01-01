У Коли на дне рождения было 5 друзей.Первому он отрезал 1/6 часть пирога,второму 1/5 остатка,третьему 1/4 того,что осталось,четвертому 1/3 нового остатка.Последний кусок Коля разделил пополам с пятым другом.Кому достался самый ...

Гость: Гость:

Первый друг получил 1/6 пирога, второй (1 - 1/6)/5 = 1/6 пирога, третий - (1 - 1/6 -1/6)/4 = 1/6 , четвертый - (1 - 3 * 1/6)/3 = 1/6 пирога, после чего осталось 1 - 4 * 1/6 = 1/3 пирога, поэтому и пятый и шестой также получили по 1/3 : 2 = 1/6 , следовательно, все получили поровну.