назвать примеры новых индустриальных стран
Українська література
назвать примеры новых индустриальных стран
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гонконг, Сингапур, Южная Корея, Мексика, Аргентина и Чили
Гость:
Южная Корея, Тайвань, Индия, Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили, Сингапур.
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