вода тихого океана содержит 3,5% соли (по массе). сколько преснойй воды надо прибавить к 40 кг такой воды, чтобы содержание соли в смеси составляло 0,5%,
Математика
вода тихого океана содержит 3,5% соли (по массе). сколько преснойй воды надо прибавить к 40 кг такой воды, чтобы содержание соли в смеси составляло 0,5%,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40*3.5\100=1.4 кг соли в 40 кг воды тихого океана 2) 1.4 кг составляет 0.5% смеси, значит вся смесь составляет 1.4 : 0.005=280 кг - масса смеси 3) 280-40=240 кг - нужно добавить пресной воды ответ: 240 кг
Гость:
Для того, чтоб процентное содержание соли уменьшилось в 3,5 / 0,5 = 7 раз, количество воды должно увеличиться в 7 раз, то есть составить 40 * 7 = 280 кг. Следовательно, нужно добавить 280 - 40 = 240 кг пресной воды.
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