Отрезки АВ и ВС являются соответственно диаметром и хордой окружности с центорм в точке О. Найдите величину угла АОС, если угол ОСВ равен 29 градусов. Ответ дайте в градусах.
Геометрия
Отрезки АВ и ВС являются соответственно диаметром и хордой окружности с центорм в точке О. Найдите величину угла АОС, если угол ОСВ равен 29 градусов. Ответ дайте в градусах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ВОС - равнобедренный (ОС=ОВ=R), => угол СВО = углу ОСВ = 29 град Угол АОС = угол СВО + угол ОСВ = 58 (град) (угол АОС - внешний)
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