Отрезки АВ и ВС являются соответственно диаметром и хордой окружности с центорм в точке О. Найдите величину угла АОС, если угол ОСВ равен 29 градусов. Ответ дайте в градусах.

Геометрия

Отрезки АВ и ВС являются соответственно диаметром и хордой окружности с центорм в точке О. Найдите величину угла АОС, если угол ОСВ равен 29 градусов. Ответ дайте в градусах.

Автор: Гость