Отрезки АВ и ВС являются соответственно диаметром и хордой окружности с центорм в точке О. Найдите величину угла АОС, если угол ОСВ равен 29 градусов. Ответ дайте  в градусах.

Геометрия
Отрезки АВ и ВС являются соответственно диаметром и хордой окружности с центорм в точке О. Найдите величину угла АОС, если угол ОСВ равен 29 градусов. Ответ дайте  в градусах.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ВОС - равнобедренный (ОС=ОВ=R), => угол СВО = углу ОСВ = 29 град Угол АОС = угол СВО + угол ОСВ = 58 (град) (угол АОС - внешний)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите длину ребра куба с объемом 125 см3
Ответить
Геометрия
Определите вид треугольника АВС если: а) А(3;7;-4),В(5;-3;2),С(1;3;-10); б) А(5;-5;-1),В(5;-3;-1),С(4;-3;0);  
Ответить
Математика
вода тихого океана содержит 3,5% соли (по массе). сколько преснойй воды надо прибавить к 40 кг такой воды, чтобы содержание соли в смеси составляло...
Ответить
Математика
рукопись в 60 страниц Ирина может напечатать за 10ч а ольга за15 ч за сколько часов напечатуют эту рукопись Ирина и Ольга если будут работать вместе
Ответить
Математика
рукопись в 60 страниц Ирина может напечатать за 10ч а ольга за 15ч за сколько часов напечатуют эту рукоись ирина и ольга если будут работать вместе
Ответить