определите атомный номер элемента,массовое число одного из нуклидов которое равно 26,а число нейтронов-14.назовите элемент
Химия
определите атомный номер элемента,массовое число одного из нуклидов которое равно 26,а число нейтронов-14.назовите элемент
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С помощью таблицы менделеева массовое число 26 - и это алюминий
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