Длина изгороди прямоугольного дачного участка 98 метров. Ширина этого участка 24 метра. Какова его длина?
Математика
Длина изгороди прямоугольного дачного участка 98 метров. Ширина этого участка 24 метра. Какова его длина?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника определяется по формуле P = 2 * (a + b) Тогда b = P/2 - a = 98/2 - 24 = 25 м.
Гость:
24*2=48м-ширина двух сторон прямоугольника (98-48):2=25м длина дачного участка
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