дизайнер изготовил 56 подвесок для платья за 14 дней,За сколеко дней он сможет изготовить еще 28 таких подвесок.

Математика
дизайнер изготовил 56 подвесок для платья за 14 дней,За сколеко дней он сможет изготовить еще 28 таких подвесок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За день дизайнер изготавливает  56/14 = 4 подвески, поэтому еще 28 подвесок он изготовит за 28/4 = 7 дней.
Гость:
1) 56/14=4( под.) - изготавливает в один день 2)28/4=7(дней)  ответ : за 7 дней
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