дизайнер изготовил 56 подвесок для платья за 14 дней,За сколеко дней он сможет изготовить еще 28 таких подвесок.
Математика
дизайнер изготовил 56 подвесок для платья за 14 дней,За сколеко дней он сможет изготовить еще 28 таких подвесок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За день дизайнер изготавливает 56/14 = 4 подвески, поэтому еще 28 подвесок он изготовит за 28/4 = 7 дней.
Гость:
1) 56/14=4( под.) - изготавливает в один день 2)28/4=7(дней) ответ : за 7 дней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
определите атомный номер элемента,массовое число одного из нуклидов которое равно 26,а число нейтронов-14.назовите элемент
Математика
Длина изгороди прямоугольного дачного участка 98 метров. Ширина этого участка 24 метра. Какова его длина?
Физика
Автомобиль, двигаясь равномерно, проходит путь 20 м за 4 с, после чего он начинает тормозить и останавливается через 10 с. Определите ускорение и ...
Геометрия
Отрезки АВ и ВС являются соответственно диаметром и хордой окружности с центорм в точке О. Найдите величину угла АОС, если угол ОСВ равен 29 градус...