привести дробь 4/7 к знаменателю 28

Математика
привести дробь 4/7 к знаменателю 28
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Гость:
  4       4 * 4        16 ----- = -------- = ------   7       7 * 4        28
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