привести дробь 4/7 к знаменателю 28
Математика
привести дробь 4/7 к знаменателю 28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 4 * 4 16 ----- = -------- = ------ 7 7 * 4 28
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