изменение природы перед сменой погоды

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изменение природы перед сменой погоды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну наверно такие:  1.сильный ветер.  2.красный закат-ветреная погода,дым вверх-к тихой погоде.Туман оседает вниз-к хорошей погоде,вверх-к дождю. надеюсь ты это имел в виду)) 
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