изменение природы перед сменой погоды
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изменение природы перед сменой погоды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну наверно такие: 1.сильный ветер. 2.красный закат-ветреная погода,дым вверх-к тихой погоде.Туман оседает вниз-к хорошей погоде,вверх-к дождю. надеюсь ты это имел в виду))
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