Автомобиль,двигаясь равноускоренно из состояния покоя, за пятую секунду разгона проходит 6,3 м.Какую скорость развил автомобиль к концу пятой секунды от начала движения?

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путь, который за t секунд проходит тело. двигающееся равноускоренно из состояния покоя, равен S (t) = a * t² / 2 Тогда путь, пройденный за пятую секунду S₅ = S (5) - S (4) = a * 5² / 2 - a * 4² / 2 = 12,5 * a - 8 * a = 4,5 * a = 6,3 , откуда а = 1,4 м/с². Тогда скорость автомобиля через 5 секунд V = a * t = 1,4 * 5 = 7 м/с.