Выборочное списывание.Прочитай. Какие буквы ты напишешь на месте пропусков? Почему? Объясни. Какие орфограммы? Выпиши слова с орфограммами в корне;1-непроизносимыми согласными;2-проверяемыми согласными на конце слова: 3-проверя...

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Выборочное списывание.Прочитай. Какие буквы ты напишешь на месте пропусков? Почему? Объясни. Какие орфограммы? Выпиши слова с орфограммами в корне;1-непроизносимыми согласными;2-проверяемыми согласными на конце слова: 3-проверяемыми согласными в середине слова: 4-удвоенными согласными: 5-безударными гласными. Моро_ и со_нце.Ден_ ч_дес_ный. Еще ты дремлешь,дру_ прелес_ный... Коро_ко да ясно,оттого и прекрас_но. Шел долговя_ ,в сыру землю увя_ . Итро_ейбусы ,трамваи На н_чле_ сп_шат ,зевая. Зимним праз_ником январ_ Открывает календар_ . Эй не стойте слишком бли_ко- Я т_гренок ,а не ки_ка! У Антипа в с_ду одна липа, А Фили_ пос_дил сем_ лип.

Автор: Гость