Мальчик кинул вертикально вверх мяч и поймал его через 2секунды.На какую высоту поднялся мяч и какая его первоначальная скорость??Помогите пожалуйста решить этот примитив)

Физика

Мальчик кинул вертикально вверх мяч и поймал его через 2секунды.На какую высоту поднялся мяч и какая его первоначальная скорость??Помогите пожалуйста решить этот примитив)

Автор: Гость