Мальчик кинул вертикально вверх мяч и поймал его через 2секунды.На какую высоту поднялся мяч и какая его первоначальная скорость??Помогите пожалуйста решить этот примитив)
Физика
Мальчик кинул вертикально вверх мяч и поймал его через 2секунды.На какую высоту поднялся мяч и какая его первоначальная скорость??Помогите пожалуйста решить этот примитив)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шарик летел 1 секунду вверх и 1 секунду вниз, поэтому его начальная скорость V = 9,8 м/с. Высота подъема Н = V² / (2 * g) = 9,8² / 19,6 = 4,9 м.
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