Площа поверхности правильного тэтраэдра 36корень с 3 (см ). Найти длину ребра
Геометрия
Площа поверхности правильного тэтраэдра 36корень с 3 (см ). Найти длину ребра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площа поверхности правильного тэтраэдра равна 4*a^2*корень(3)\4= =a^2*корень(3) откуда a^2*корень(3)=36корень (3) a^2=36 a=6 ответ 6 см
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