Площа поверхности правильного тэтраэдра 36корень с 3 (см ). Найти длину ребра

Геометрия
Площа поверхности правильного тэтраэдра 36корень с 3 (см ). Найти длину ребра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площа поверхности правильного тэтраэдра равна 4*a^2*корень(3)\4= =a^2*корень(3)   откуда a^2*корень(3)=36корень (3) a^2=36 a=6 ответ 6 см  
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