дана функция: f(х)=1/4х-х-15 найти значение аргумента, при f(x)=4
Алгебра
дана функция: f(х)=1/4х-х-15 найти значение аргумента, при f(x)=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4х-х-15 = 4 1/4х-х=19 -3/4x =19 х= - 25 1/3 (76/3) Проверка -25 1/3 */14 +25 1/3 -15 = -76/12 + 304/12 -15= 228/12 - 15 = 4
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