дана функция:   f(х)=1/4х-х-15    найти значение аргумента, при f(x)=4

Алгебра
дана функция:   f(х)=1/4х-х-15    найти значение аргумента, при f(x)=4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4х-х-15 = 4 1/4х-х=19 -3/4x =19 х= - 25 1/3  (76/3) Проверка  -25 1/3 */14 +25 1/3 -15 = -76/12 + 304/12 -15= 228/12 - 15 = 4
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