определите длину поезда, если мост длиной 150 м он проезжает за 1 мин, а мимо наблюдателя движется 24 с.(скорость поезда постоянна)

Физика

определите длину поезда, если мост длиной 150 м он проезжает за 1 мин, а мимо наблюдателя движется 24 с.(скорость поезда постоянна)

Автор: Гость