определите длину поезда, если мост длиной 150 м он проезжает за 1 мин, а мимо наблюдателя движется 24 с.(скорость поезда постоянна)

Физика
определите длину поезда, если мост длиной 150 м он проезжает за 1 мин, а мимо наблюдателя движется 24 с.(скорость поезда постоянна)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150 : (60-24) = 150:36 = 25/6 (м/с) - скорость поезда 24 * 25/6 = 100 (м) - длина поезда
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