На протяжении диагоналей АС прямоугольник .АБСД отложены равные отрезки АМ и СК.Доказать что МВКД параллелограмм.
Геометрия
На протяжении диагоналей АС прямоугольник .АБСД отложены равные отрезки АМ и СК.Доказать что МВКД параллелограмм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВМ = треугольнику СДК (по двум сторонам и углу между ними), т.к. АМ = СК (по условию) АВ = СД (как противоположные стороны прямоугольника) угол ВАМ = углу ДСК (как внешние накрест лежащие при АВ//СД и сек МК) Из равенства треугольников следует, что АВ = ДК угол ВМА = углу ДКС - накрест лежащие, значит АВ//ДК => МВКД - параллелограмм (противоположные стороны равны и параллельны)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
в прямой треугольной призме все ребра равны. площадь её боковой поверхности 75 см. найдите площадь основания призмы.
Математика
Геометрия
хорда АВ равна радиусу окружности с центром в точке О,отрезок ВС-диаметр этой окружности.а)Вычислите градусную меру вписанного угла АВС;б)Чему равн...
Физика
определите длину поезда, если мост длиной 150 м он проезжает за 1 мин, а мимо наблюдателя движется 24 с.(скорость поезда постоянна)