частное суммы и разности чисел 48 и 16
Математика
частное суммы и разности чисел 48 и 16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48+16=64 48-16=32 64:32=2 или (48+16):(48-16)=2
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