в прямой треугольной призме все ребра равны. площадь её боковой поверхности 75 см. найдите площадь основания призмы.
Геометрия
в прямой треугольной призме все ребра равны. площадь её боковой поверхности 75 см. найдите площадь основания призмы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в прямой треугольной призме все ребра равны, значит площадь боковой поверхности этой призмы равна 3*a^2, где а - ребро призмы 3*a^2=75 a^2=75:3 a^2=25 a>0, a=5 Основание призмы - правильный треугольник, его площадь равна a^2*корень(3)\4 поэтому площадь основания призмы = a^2*корень(3)\4=25*корень(3)\4 см^2
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