Периметр прямокутника дорівнює 120 см. Знайти довжини його сторін, якщо одна з них удвічі коротша за другу.

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Пусть одна сторона будет А тогда вторая сторона будет 2А. Периметр прямоугольника равен 2(А+В),где В-вторая сторона прямоугольника соответственно она равна 2А значит периметр прямоугольника равен 2(А+2А),а по условию задачи 120 см. Уравнение 2(А+2А)=120 А+2А=60 3А=60 А=20 Если А=20,то В=2А=2*20=40 Ответ:20 см,40 см,