Из аэропорта вылетел самолёт со скоростью 600 км/ч. Через 0,5 ч вслед за ним вылетел другой самолёт со скоростью 750 км/ч. Через сколько часов второй самолёт после своего вылета будет впереди на 225 км?
Математика
Из аэропорта вылетел самолёт со скоростью 600 км/ч. Через 0,5 ч вслед за ним вылетел другой самолёт со скоростью 750 км/ч. Через сколько часов второй самолёт после своего вылета будет впереди на 225 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 600*0.5=300 км - пролетел первый самолет за полчаса 2) 750-600=150 км\час - разница скоростей самолетов 3) 300:150=2 часа - за такое время второй самолет догонит первый 4) 225:150=1.5 часа - через такое время после встречи второй окажется впереди первого на расстоянии 225 км 5) 2+1.5=3.5 часа -через столько часов второй самолёт после своего вылета будет впереди на 225 км ответ: черз 3.5 часа
Гость:
Скорость второго самолета больше скорости первого на 750 - 600 = 150 км/ч. За 0,5 часа первый самолет пролетел 600 * 0,5 = 300 км. Для того. чтоб оказаться впереди его на 225 км, ему надо пролететь больше на 300 + 225 = 525 км. Следовательно, на это понадобится 525/150 = 3,5 часа
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