Из аэропорта вылетел самолёт со скоростью 600 км/ч. Через 0,5 ч вслед за ним вылетел другой самолёт со скоростью 750 км/ч. Через сколько часов второй самолёт после своего вылета будет впереди на 225 км?

Гость: Гость:

1) 600*0.5=300 км - пролетел первый самолет за полчаса 2) 750-600=150 км\час - разница скоростей самолетов 3) 300:150=2 часа - за такое время второй самолет догонит первый 4) 225:150=1.5 часа - через такое время после встречи второй окажется впереди первого на расстоянии 225 км 5) 2+1.5=3.5 часа -через столько часов второй самолёт после своего вылета будет впереди на 225 км ответ: черз 3.5 часа