на лугу послось несколько коров.У них ног на54 больше чем голов.сколько коров паслось.
Математика
на лугу послось несколько коров.У них ног на54 больше чем голов.сколько коров паслось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
коров паслось х. ног у них х+54. думаю, всем известно, что ног у коров по 4. тогда х=(х+54)/4 х=х/4+13,5 х-х/4=13,5 3х/4=13,5 3х=13,5*4=54 х=18 на лугу паслось 18 коров.
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