Сочинение на тему"С кем поведёшься от то наберешься"

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В одной древней книге есть такие слова: "Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми пострадает". Поэтому важно какой круг общение ты изберешь сегодня и кто является твоими друзьями т.к. от этого зависит как сложиттся твоя дальнейшая жизнь. Попробуй в этом направлении поразмышлять.