Сочинение на тему"С кем поведёшься от то наберешься"

Музыка
Сочинение на тему"С кем поведёшься от то наберешься"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В одной древней книге есть такие слова: "Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупыми пострадает".  Поэтому важно какой круг общение ты изберешь сегодня и кто является твоими друзьями  т.к. от этого зависит как сложиттся твоя дальнейшая жизнь.  Попробуй в этом направлении поразмышлять.
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