поезд прошёл расстояние между двумя городами за 8 часов.Половину пути поезд шёл со скоростью 40 км/ч, а другую половину - со скоростью 60км/ч.Сколько часов шёл поезд с каждой скоростью отдельно?
Математика
поезд прошёл расстояние между двумя городами за 8 часов.Половину пути поезд шёл со скоростью 40 км/ч, а другую половину - со скоростью 60км/ч.Сколько часов шёл поезд с каждой скоростью отдельно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку скорости поезда на первой и второй половине пути относятся как 2:3, то соответственно время, потраченное на прохождение первой и вторрой половин пути относится как 3:2, то есть со скоростью 40 км/ч он ехал 8 * 3 / 5 = 4,8 часа или 4 часа 48 минут, а со скоростью 60 км/ч 8 * 2 / 5 = 3,2 часа или 3 часа 12 минут.
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