Дата события Заключение Кальмарской унии

Обществознание
Дата события Заключение Кальмарской унии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1397 год ---------------------------------- 
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