сумма вертикальных углов в 2 раза меньше угла смежного из них.найдите эти вертикальные углы.

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Это означает, что один из смежных углов в 4 раза больше, чем другой. Поскольку сумма смежных углов равна 180 градусов, получаем уравнение Х + 4 * Х = 5 * Х = 180 , откуда Х = 180 / 5 = 36°. Следовательно, при пересечении прямых образуются 2 угла по 36° и 2 угла по 144°.