Помогите сделать анализ стиха Рыльского "молюсь  і вірю"

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Поезія "Молюсь і вірю. Вітер грає.." Максима Рильського За жанром: вірш-рефлексія *відтвореноєдність ліричного героя з природою, пройняті життєрадісністю, вишуканістю почуттів. Композиція: монолог Оповідь веде ліричне "я", яке звертається до "ти" і до "іншого".Внаслідок якого виникає діалогізм. Художнє обрамлення його допомагає відтворити сонцелюбну вдачу героя, його захоплення голубами "ясної" вроди. Голуб символізує: любов і вірність; плодючість і життя; виступає алегорією життя людини.