Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1:500000, дорівнює 14 см. Якою буде ця відстань на карті 1:1000000?
Українська література
Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1:500000, дорівнює 14 см. Якою буде ця відстань на карті 1:1000000?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в1см = 5км 5*14*2=140км на местности
Гость:
1)1см=5км, 14см*5км/см=70км на месности 2)1см=10км, 14см*10км/см=140км на месности
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