Написать алгоритм на тему выезд на село.

Экономика
Написать алгоритм на тему выезд на село.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Начало 2. Оденься 3. Выйти из дома 4. ЕСЛИ есть машина  5.ТО сесть в машину  6. Завести машину  7.Начать путь следования по дороге  8.Доехать до села  9. Выйти из машины ИНАЧЕ 10. Дойти до остановки       11.Дождаться автобуса       12. Зайти в автобус       13. Доехать до села       14. Выйти из автобуса 15. Конец
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