Написать алгоритм на тему выезд на село.

Гость: Гость:

1. Начало 2. Оденься 3. Выйти из дома 4. ЕСЛИ есть машина 5.ТО сесть в машину 6. Завести машину 7.Начать путь следования по дороге 8.Доехать до села 9. Выйти из машины ИНАЧЕ 10. Дойти до остановки 11.Дождаться автобуса 12. Зайти в автобус 13. Доехать до села 14. Выйти из автобуса 15. Конец