Написать алгоритм на тему выезд на село.
Экономика
Написать алгоритм на тему выезд на село.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Начало 2. Оденься 3. Выйти из дома 4. ЕСЛИ есть машина 5.ТО сесть в машину 6. Завести машину 7.Начать путь следования по дороге 8.Доехать до села 9. Выйти из машины ИНАЧЕ 10. Дойти до остановки 11.Дождаться автобуса 12. Зайти в автобус 13. Доехать до села 14. Выйти из автобуса 15. Конец
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