Знайти довжину сторони квадрата, якщо вона менша за його периметр на 39 см.
Математика
Знайти довжину сторони квадрата, якщо вона менша за його периметр на 39 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай сторона квадрата х см, тоді перимтр квадрата дорівнює 4х см. За умовою задачі: 4х-х=39 3х=39 х=39:3 х=13 відповідь 13 см
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