" позавчора Олi було ще тiЛьки 10 рокiв , а наступного року iы выповнится 13. колы вона справляе свiй день народження?.

Математика
" позавчора Олi було ще тiЛьки 10 рокiв , а наступного року iы выповнится 13. колы вона справляе свiй день народження?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29 лютого, вона родилася висосного року, і тому святкує свій день народження, тільки раз на 4 роки
Гость:
такое может быть только приусловии, что день рождения у нее был 31 декабря, а сказала она это 1 января. т.е. 30 декабря ей еще было 10, 31 декабря исполнилось 11, с января начался год, в котором ей 31 декабря исполнится 12, а в следующем будет 13 лет.
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