" позавчора Олi було ще тiЛьки 10 рокiв , а наступного року iы выповнится 13. колы вона справляе свiй день народження?.

Гость: Гость:

такое может быть только приусловии, что день рождения у нее был 31 декабря, а сказала она это 1 января. т.е. 30 декабря ей еще было 10, 31 декабря исполнилось 11, с января начался год, в котором ей 31 декабря исполнится 12, а в следующем будет 13 лет.