Снаряд вылетает под углом 60 градусов горизонту с начальной скоростью V0=500 м/с. найти время, дальность полёта снаряда, а также максимальную высоту его подъёма
Физика
Снаряд вылетает под углом 60 градусов горизонту с начальной скоростью V0=500 м/с. найти время, дальность полёта снаряда, а также максимальную высоту его подъёма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время полета снаряда T = 2 * V₀ * sin α / g = 2 * 500 * √3/2 / g ≈ 88,3 c. Максимальная высота Н = V₀² * sin²α / (2 * g) = 500² * 3/4 / (2 * 9,8) ≈ 9560 м. Дальность полета снаряда L = V₀² * sin 2*α / g = 500² * √3/2 /g = 22090 м.
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