Снаряд вылетает под углом 60 градусов горизонту с начальной скоростью V0=500 м/с. найти время, дальность полёта снаряда, а также максимальную высоту его подъёма

Физика

Снаряд вылетает под углом 60 градусов горизонту с начальной скоростью V0=500 м/с. найти время, дальность полёта снаряда, а также максимальную высоту его подъёма

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