Если в бесцветный раствор хлорида ртути(2) поместить медную монету или проволоку , то медный предмет покроется ртутью . Происходит реакция замещения . Как будет изменяться цвет раствора ? Обоснуйте ответ , составьте уравнение р...
Химия
Если в бесцветный раствор хлорида ртути(2) поместить медную монету или проволоку , то медный предмет покроется ртутью . Происходит реакция замещения . Как будет изменяться цвет раствора ? Обоснуйте ответ , составьте уравнение реакции .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HgCl2 + 2Cu = 2CuCl(белый_осадок) + Hg
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