Если в бесцветный раствор хлорида ртути(2) поместить медную монету или проволоку , то медный предмет покроется ртутью . Происходит реакция замещения . Как будет изменяться цвет раствора ? Обоснуйте ответ , составьте уравнение р...

Химия

Если в бесцветный раствор хлорида ртути(2) поместить медную монету или проволоку , то медный предмет покроется ртутью . Происходит реакция замещения . Как будет изменяться цвет раствора ? Обоснуйте ответ , составьте уравнение реакции .

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