Одна диоганаль ромба составила со стороной угол 50 градуссов Найт углы ромба

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Пусть ABCD - данный ромб и угол ABD=50 градуссов Диагонали ромба являются биссектрисами его углов, поэтому угол B=2*угол ABD=2*50=100 градусов угол A=180-угол А=180-100=80 градусов (свойство углов ромба, сумма углов прилежащих к одной стороне равна 180 градусов) противоположные углы ромба равны, поэтому угол А=угол С=80 градусов угол В=угол D=100 градусов