Мама в 6 раз старше сына,а сын на 25 лет моложе мамы.Сколько лет маме?

Алгебра
Мама в 6 раз старше сына,а сын на 25 лет моложе мамы.Сколько лет маме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть маме х лет, тогда сыну х\6 лет. По условию задачи составляем уравнение х-х\6=25          |*6 6x-x=150 5x=150 x=150:5 x=30   ответ: маме 30 лет  
Гость:
Пусть сыну Х лет. Тогда маме 6 * Х. Получаем уравнение 6 * Х - Х = 5 * Х = 25 .  откуда  Х = 5 Итак, сыну 5 лет. а маме 30.
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