Зробити фонетичний розбір слів: Сестра житній пам,ятливий беззаконня відроджування
Қазақ тiлi
Зробити фонетичний розбір слів: Сестра житній пам,ятливий беззаконня відроджування
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[с еи с т р а]; [ж ие т н' і й]; [п а м' й а т л ие в и й]; [б еи з: а к о н': а]; [в і д р о дж у в а н': а]. (все підкресл. - наголос)
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