В одной корзине в 3 раза больше огурцов, чем в другой.Если из неё взять 15 штук огурцов, а в другую корзину добавить 25 штук, то в обеих корзинах огурцов станет поровну.Сколько огурцов было первоночально в каждой корзине?
Алгебра
В одной корзине в 3 раза больше огурцов, чем в другой.Если из неё взять 15 штук огурцов, а в другую корзину добавить 25 штук, то в обеих корзинах огурцов станет поровну.Сколько огурцов было первоночально в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть во второй корзине х огурцов,тогда в первой 3х Затем получилось во второй корзине х+25, а в первой 3х-15 Составим уравнение 3х-15=х+25 3х-х=25+15 2х=40 х=40:2 х=20 огурцов во второй корзине 3*20=60 огурцов в первой корзине
Гость:
во второй корзине х огурцов, в первой 3х огурцов. 3х-15=х+25 2х=40 х=20 во второй корзине 20 огурцов, в первой 3*20=60 огурцов.
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