В одной корзине в 3 раза больше огурцов, чем в другой.Если из неё взять 15 штук огурцов, а в другую корзину добавить 25 штук, то в обеих корзинах огурцов станет поровну.Сколько огурцов было первоночально в каждой корзине?

Алгебра

В одной корзине в 3 раза больше огурцов, чем в другой.Если из неё взять 15 штук огурцов, а в другую корзину добавить 25 штук, то в обеих корзинах огурцов станет поровну.Сколько огурцов было первоночально в каждой корзине?

Автор: Гость