З висоти 100м без початкової швидкості падає тіло. Знайдіть середню швидкість на другій половині шляху.

Физика
З висоти 100м без початкової швидкості падає тіло. Знайдіть середню швидкість на другій половині шляху.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V 0-? a=-----V-V0____t
Гость:
Час, який потрібен тілу, щоб вільно долетіти до землі з висоти Н, обчислюється за формулою   t = √ (2 * h / g) У даному випадку тіло впаде на землю через t  = √ (2 * 100 / 9,8) = √ 20,4 ≈ 4,52 c. На подолання першої половини шляху воно витратить  √ (2 * 50 / 9,8) = √ 10,2 ≈ 3,19 c. Отже, другі 50 метрів тіло подолає за 4,52 - 3,19 = 1,33 с. Тому його середня швидкість протягом цих 50 м   50 / 1,33 = 37,6 м/с.
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