С конечной остановки по разным маршрутам отправляются одновременно два автобуса. Первый возвращается каждые 40 мин, второй каждые--60 мин. Через какое наименьшее время они окажутся вместе на конечной остановке? 2)Вдоль дор...

Математика

С конечной остановки по разным маршрутам отправляются одновременно два автобуса. Первый возвращается каждые 40 мин, второй каждые--60 мин. Через какое наименьшее время они окажутся вместе на конечной остановке? 2)Вдоль дороги через каждые 45м стоят столбы. Их решили заменить другими, увеличив расстояние между столбами до 60м. На каком расстоянии от первого столба новый столб установят на то же место, где стоял старый?

Автор: Гость