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меншая сторона прямоугольника =9см,и образовывает с диоганалью угол 60 градусов.найти диоганали прямоугольника! пусть дан прямоугольник ABCD, мньшая сторона AB=9см, угол ABD= 60 градусов угол А=угол В=угол С=угол D=90 градусов поэтому BD=2*AB=2*9см=18 см диагонали прямоугольника равны AC=BD значит диагонали прямоугольника AC=BD=18 см боковая сторона и периметр равнобокой трапеции соответствено =8 и 37см.найти основы трапеции если ихнии длинны относятся как 1:2! пусть ABCD - равнобочная трапеция у равнобочной трапеции боковые стороны равны AD=BC=8 см периметр єто сумма всех сторон P=AB+BC+CD+AD пусть BC=x см, тогда CD=2x и 37=х+8+8+2х 3х=37-16 3х=21 х=21:3 х=7 2х=2*7=14 значит основания трапеции равны 7 см и 14 см