меншая сторона  прямоугольника =9см,и  образовывает с диоганалью  угол 60 градусов.найти диоганали прямоугольника!                                                                                                                 ...

Геометрия
меншая сторона  прямоугольника =9см,и  образовывает с диоганалью  угол 60 градусов.найти диоганали прямоугольника!                                                                                                                                                                                                                                                                                    боковая сторона и периметр равнобокой трапеции  соответствено =8 и 37см.найти основы трапеции если ихнии   длинны относятся как 1:2!              
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
меншая сторона  прямоугольника =9см,и  образовывает с диоганалью  угол 60 градусов.найти диоганали прямоугольника!           пусть дан прямоугольник ABCD, мньшая сторона AB=9см, угол ABD= 60 градусов угол А=угол В=угол С=угол D=90 градусов   поэтому BD=2*AB=2*9см=18 см диагонали прямоугольника равны AC=BD    значит диагонали прямоугольника AC=BD=18 см боковая сторона и периметр равнобокой трапеции  соответствено =8 и 37см.найти основы трапеции если ихнии   длинны относятся как 1:2!   пусть ABCD - равнобочная трапеция у равнобочной трапеции боковые стороны равны AD=BC=8 см периметр єто сумма всех сторон P=AB+BC+CD+AD   пусть BC=x см, тогда CD=2x и 37=х+8+8+2х 3х=37-16 3х=21 х=21:3 х=7 2х=2*7=14 значит основания трапеции равны 7 см и 14 см
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