2)Какую силу надо приложить к телу массой 200 г , чтобы оно двигалось с ускорением 1,5м/с (сек. в квадрате)такой нет?
Физика
2)Какую силу надо приложить к телу массой 200 г , чтобы оно двигалось с ускорением 1,5м/с (сек. в квадрате)такой нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: m = 200г = 0,2кг по ІІ закон Ньютона а = 1,5м/с2 F = m·a; F = 0,2 кг·1, 5м/с2 = 0,3Н F– ?
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