за пять дней собрали 162 жука начиная со второго дня каждый день собирали в два раза меньше чем за все предыдущие дни вместе взятые. Сколько жуков собрали в первый день?

Гость: Гость:

пусть в первый день собради х жуков, тогда на второй х\2 жуков, на третий (х+х\2)\2=3х\4 жуков, на четвертый (х+х\2+3х\4)\2=9х\8 жуков, на пятый (х+х\2+3х\4+9х\8)\2=27х\16 жуков, а за пять дней вместе х+х\2+3х\4+9х\8+27х\16=(16+8+12+18+27)\16 х =81\16х жуков. по условию задачи 81\16х=162 х=162*16\81 х=32 значит в первый день собрали 32 жука