за пять дней собрали 162 жука начиная со второго дня каждый день собирали в два раза меньше чем за все предыдущие дни вместе взятые. Сколько жуков собрали в первый день?
Математика
за пять дней собрали 162 жука начиная со второго дня каждый день собирали в два раза меньше чем за все предыдущие дни вместе взятые. Сколько жуков собрали в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть в первый день собради х жуков, тогда на второй х\2 жуков, на третий (х+х\2)\2=3х\4 жуков, на четвертый (х+х\2+3х\4)\2=9х\8 жуков, на пятый (х+х\2+3х\4+9х\8)\2=27х\16 жуков, а за пять дней вместе х+х\2+3х\4+9х\8+27х\16=(16+8+12+18+27)\16 х =81\16х жуков. по условию задачи 81\16х=162 х=162*16\81 х=32 значит в первый день собрали 32 жука
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В классе 32 ученика. На уроке физкультуры они обычно строятся в две колонны. Можно ли их построить в колонну: 1) По три человека 2) По четыре челов...
Геометрия
Известны координаты вершин АВС: А (5;1) В ( -1;4) С ( 6; -2 ). Найдите координаты всектора АА1, являющегося медианой треугольника
Математика
С конечной остановки по разным маршрутам отправляются одновременно два автобуса. Первый возвращается каждые 40 мин, второй каждые--60 мин. Через к...