В классе 32 ученика. На уроке физкультуры они обычно строятся в две колонны. Можно ли их построить в колонну:1) По три человека 2) По четыре человека 3)По шесть человек4)По восемь человек

Математика

В классе 32 ученика. На уроке физкультуры они обычно строятся в две колонны. Можно ли их построить в колонну:1) По три человека 2) По четыре человека 3)По шесть человек4)По восемь человек

Автор: Гость