В классе 32 ученика. На уроке физкультуры они обычно строятся в две колонны. Можно ли их построить в колонну:1) По три человека 2) По четыре человека 3)По шесть человек4)По восемь человек
Математика
В классе 32 ученика. На уроке физкультуры они обычно строятся в две колонны. Можно ли их построить в колонну:1) По три человека 2) По четыре человека 3)По шесть человек4)По восемь человек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32:3 без остатка не делится,значит нет 2)32:4= 8,можно по 8 человек 3)32:6= без остатка не делится,значит нет 4)32:8= 4,можно по 4 человека
Гость:
по 4 и по 8 можно , а по 3 и 6 нет.
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