В классе 32 ученика. На уроке физкультуры они обычно строятся в две колонны. Можно ли их построить в колонну:1) По три человека 2) По четыре человека 3)По шесть человек4)По восемь человек 

Математика
В классе 32 ученика. На уроке физкультуры они обычно строятся в две колонны. Можно ли их построить в колонну:1) По три человека 2) По четыре человека 3)По шесть человек4)По восемь человек 
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32:3 без остатка не делится,значит нет 2)32:4= 8,можно по 8 человек  3)32:6= без остатка не делится,значит нет 4)32:8= 4,можно по 4 человека
Гость:
по 4 и по 8 можно , а по 3 и 6 нет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Известны координаты вершин АВС: А (5;1) В ( -1;4) С ( 6; -2 ). Найдите координаты всектора АА1, являющегося медианой треугольника
Ответить
Биология
размножение малярийного плазмодия.
Ответить
Математика
С конечной остановки по разным маршрутам отправляются одновременно два автобуса. Первый возвращается каждые 40 мин, второй каждые--60 мин.  Через к...
Ответить
Физика
2)Какую силу надо приложить к телу массой 200 г , чтобы оно двигалось с ускорением 1,5м/с (сек. в квадрате) такой нет ?
Ответить
Геометрия
меншая сторона  прямоугольника =9см,и  образовывает с диоганалью  угол 60 градусов.найти диоганали прямоугольника!                                 ...
Ответить