Решить задачу ведущая шестерня велосипеда имеет 32 зуба, а ведомая - 18 зубов.Какое наименьшее число оборотов необходимо сделать ведущей шестерне, чтобы обе шестерни приняли первоначальное положение?
Математика
Решить задачу ведущая шестерня велосипеда имеет 32 зуба, а ведомая - 18 зубов.Какое наименьшее число оборотов необходимо сделать ведущей шестерне, чтобы обе шестерни приняли первоначальное положение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НСК (32, 18)=3*3*2*2*2*2*2=288 32=2*2*2*2*2 18=2*3*3 значит ведущей шестерне нужно сделать 288\18=16 оборотов чтобы обе шестерни приняли первоначальное положение
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