Решить задачу ведущая шестерня велосипеда имеет 32 зуба, а ведомая - 18 зубов.Какое наименьшее число оборотов необходимо сделать ведущей шестерне, чтобы обе шестерни приняли первоначальное положение?

Гость: Гость:

НСК (32, 18)=3*3*2*2*2*2*2=288 32=2*2*2*2*2 18=2*3*3 значит ведущей шестерне нужно сделать 288\18=16 оборотов чтобы обе шестерни приняли первоначальное положение