77к-69к-271=5417 465+53х-46х=3139
Математика
77к-69к-271=5417 465+53х-46х=3139
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
77к-69к-271=5417 8к-271=5417 8к=5417+271 8к= 5688 к=5688:8 к= 711 465+53х-46х=3139 465+ 7х=3139 7х=3139-465 7х= 2674 х=2674:7 х= 382
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