Длины оснований трапеции равны 4 и 10 см. Найдите длины отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции её диагональ.
Геометрия
Длины оснований трапеции равны 4 и 10 см. Найдите длины отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции её диагональ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отрезки, на которые делит среднюю линию трапеции ее диагональ, равны половинам оснований, так как являются средними линиями в треугольниках, то есть в данном случае 2 см и 5 см.
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